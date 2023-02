Incendio ad Aprilia, paura in via Enna

APRILIA – Un maxi incendio è divampato oggi pomeriggio ad Aprilia. Le fiamme hanno interessato i capannoni dell’ex Freddindustria in via Enna, una traversa di via Toscanini. Il fumo nero è visibile a diversi km di distanza.

Sul posto i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per avere ragione delle fiamme. A scopo precauzionale è stata fatta evacuare una scuola che si trova nelle vicinanze. Anche il sindaco Antonio Terra si è recato in via Enna per capire l’entità del danno, presenti anche polizia locale e carabinieri.

“L’Amministrazione comunale – si legge in una nota ufficiale – informa che questo pomeriggio si è sviluppato un incendio all’interno di un capannone di un lotto di proprietà privata tra via Enna, via Toscanini e via Caltanissetta. Il sindaco Antonio Terra, insieme alla polizia locale, si è recato sul posto per monitorare la situazione e comprendere l’entità dell’incendio stesso. Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile stanno lavorando per spegnere le fiamme e riportare la situazione alla normalità”. “Le coperture del capannone sono in laterizi e lamiere” ha spiegato lo stesso primo cittadino. In attesa dei primi rilievi e risultanze circa la dinamica del rogo e il materiale andato bruciato, l’Amministrazione comunale ha comunque consigliato alla cittadinanza residente nella zona interessata dalle fiamme di chiudere le finestre, non accendere i condizionatori e di non recarsi sul luogo dell’incendio.