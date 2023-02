Incendio alla Freddindustria, primi campionamenti dell’Arpa

APRILIA – Dopo l’istallazione delle colonnine per il campionamento, arrivano i primi dati disponibili dell’Arpa Lazio sulla qualità dell’aria nella zona di Aprilia che è stata interessata dal vasto e violento incendio nei capannoni dell’ex Freddindustria. Disponibili al momento i valori relativi alla presenza di diossina che, nel primo campione analizzato, risultano inferiori ai limiti, essendo stato rilevato un dato pari a 0.03 su un limite fissato tra 0.1 e 0.3. L’Arpa aveva installato, a breve distanza dall’area interessata, un campionatore per verificare l’eventuale presenza nell’aria di sostanze inquinanti, tra cui appunto diossine e idrocarburi policiclici aromatici. Mentre dunque il valore del primo campione risulta inferiore al limite di riferimento, quello degli idrocarburi policiclici aromatici le analisi risultano ancora in corso e il valore limite fissato è pari a 1 ng/m3.