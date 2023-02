La panchina antiviolenza di nuovo vandalizzata a Latina

LATINA – La panchina AntiViolenza donata dal CiF di Latina alla città è stata di nuovo vandalizzata. A un anno esatto dal primo gesto e dopo il restauro artistico di Angela Cacciotti e Mad di nuovo un gesto offensivo verso un bene comune che tratteneva tra l’altro una serie di valori importanti quale la segnalazione al 1522 di un’aggressione fisica o psicologica ad una donna.

“La panchina installata due anni fa a piazza dei Bonificatori aveva avuto un restyling tutto incentrato su un messaggio di soccorso attivo e gli innesti pittorici raccontavano con il linguaggio semplice del gioco e di un QR CODE appunto una ricerca di soccorso. Ora sarà necessario soccorrere il bene devastato, e l’autrice, Angela Cacciotti, si cimenterà nella manutenzione della panchina e nel restauro delle parti divelte. Un brutto gesto in prossimità dell’8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna, che sottolinea la necessità di continuare la campagna di sensibilizzazione sui temi del rispetto della donna e perché no dei beni comuni. Ci impegniamo da subito ad intervenire per far sì che l’8 Marzo la panchina torni al suo posto a testimoniare che c’è anche una città civile composta di donne e uomini che cercano ogni giorno e con ogni mezzo di migliorare il tessuto sociale e le dinamiche relazionali di genere”, lo dice Fabio D’Achille di Mad.