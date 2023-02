Lavori sulla Pontina, chiuso il tratto tra via Vallelata e uscita per Nettuno

PONTINA – Prosegue il piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale 148 “Pontina”, avviato da Anas ad aprile 2021 al fine di innalzare i livelli di servizio e di sicurezza dell’arteria, interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

In particolare, dalle 22:00 di oggi venerdì 3 febbraio, fino alle 6:00 di domani 4 febbraio, resterà chiuso il tratto di statale compreso tra “via Vallelata” (km 42,700) e l’uscita per Nettuno (km 45,000) per permettere la sostituzione dei pannelli sovrastanti la statale in direzione Latina.

Il traffico verrà deviato in via Vallelata per poi riprendere la statale all’altezza di Aprilia.

L’intervento rientra nel piano dei i lavori per la sostituzione e riqualificazione della segnaletica verticale, per un investimento complessivo di 2,3 milioni di euro