Lutto a Minturno per la morte dell’ex sindaco Vito Romano

MINTURNO – Lutto a Minturno dove il 9 febbraio, è morto Vito Romano, ex sindaco e ed ex assessore provinciale. Aveva 71 anni e da qualche tempo era ricoverato all’ospedale Dono Svizzero di Formia. “L’amico di sempre, l’amico di tutti, non è più tra noi. Fu il primo Sindaco di Minturno eletto direttamente dai cittadini ed uno dei più amati di sempre. Tutti gli hanno voluto bene , tutti gli volevamo bene. L’intera comunità di Minturno si stringe con grande affetto e infinita tristezza intorno a tutta la grande famiglia Romano a cui vanno le nostre condoglianze e la nostra vicinanza – scrive sui suoi profili social il presidente della Provincia e sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli – La camera ardente per Vito Romano sarà allestita nell’aula consiliare ‘Severino Del Balzo’ , presso il palazzo municipale di Minturno. Da Venerdì alle 13,30 tutti coloro che gli hanno voluto bene potranno portare un ultimo saluto”.

I funerali si terranno Sabato 11 febbraio alle ore 11 presso la Cattedrale di San Pietro Apostolo a Minturno.