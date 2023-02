Maltrattava la moglie, 58enne di Latina allontanato da casa

LATINA – Ancora maltrattamenti e violenze consumate all’interno della famiglia. I carabinieri di Latina sono intervenuti nelle scorse settimane per salvare la donna, la Procura ha chiesto poi al gip un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare per 58enne di Latina. L’uomo è accusato di pesanti condotte vessatorie nei confronti della moglie 49enne. Raccapricciante il racconto che emerge dalle parole della vittima che ha detto ai militari che oltre ad insultarla e minacciarla, il 58enne che spesso abusava di alcolici ha iniziato anche a metterle le mani addosso quando era ubriaco e in una occasione le aveva messo le mani attorno al collo stringendole come se volesse strangolarla. Inoltre la costringeva a dormire su una brandina in cucina. La vittima viveva ormai in una situazione di paura costante e questo ha avuto conseguenze anche sul suo stato di salute. Alla fine ha deciso di denunciare tutto e il magistrato ha emesso un provvedimento di allontanamento dall’abitazione e divieto di avvicinamento alla moglie.