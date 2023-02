Neonato morto ad Aprilia, disposta l’autopsia

APRILIA – Sarà eseguita l’autopsia sul corpo del neonato di appena 20 giorni deceduto ieri pomeriggio in un’abitazione di Fossignano, alla periferia di Aprilia. Stando a quanto raccontato dai suoi genitori, due ventenni, il piccolo era stato sistemato nella sua culla dopo la poppata ma aveva improvvisamente smesso di respirare. A nulla sono serviti gli immediati soccorsi del 118, intervenuto anche con un’eliambulanza per un eventuale trasferimento d’urgenza in ospedale. Il bambino è deceduto, per quella che comunemente viene definita una “morte in culla”, fenomeno che ad oggi in Italia colpisce un neonato su duemila.