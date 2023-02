Salvatore La Penna: “Importante proseguire su temi fondamentali come sanità e viabilità”

LATINA – Salvatore La Penna è l’unico candidato pontino del centrosinistra a entrare nel consiglio regionale dopo le elezioni del 12 e 13 febbraio. Questa volta però siederà all’opposizione dopo la vittoria del centro destra.

Nonostante questo la sua è una vittoria personale considerate le tante preferenze raccolte, 7.118, le stesse di 5 anni fa quando però gli elettori erano stati il doppio. Secondo il consigliere è importante proseguire sui solchi della passata amministrazione in particolare per temi fondamentali per il territorio come la sanità e la viabilità.

Ne abbiamo parlato proprio questa mattina con lui, ospite negli studi di Radio Immagine