Sport e diritto, convegno con Chiacchio e Grimaldi al MUG di Latina

LATINA – Sport e diritto sportivo sullo sfondo della Nazionale Italiana di calcio, attraverso l’analisi del noto legale Eduardo Chiacchio e dell’autore Mauro Grimaldi. Questo il tema del convegno organizzato dalla sezione pontina dell’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) presieduta da Mario Romanzi e dalla Lab DFG, casa editrice ufficiale della Nazionale. Appuntamento domani 16 febbraio, alle ore 17.30 presso il Museo Giannini, in via Oberdan 13, a Latina. Un evento formativo accreditato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ma rivolto a chiunque voglia sapere di più in materia di diritto e giustizia sportiva. Titolo del convegno “La Nazionale italiana di calcio tra sport e diritto”. Autorevoli relatori, dal luminare di diritto sportivo Eduardo Chiacchio, a Mauro Grimaldi consigliere delegato della Federcalcio Servizi, autore della trilogia sulla storia della Nazionale e di altre opere sul tema. Interverranno poi il presidente del COA Latina Gianni Lauretti, l’ex presidente COA Latina Giacomo Mignano, il segretario generale AIGA Andrea Cocchini, il presidente AIGA Latina Mario Romanzi, Matteo Sperduti della Commissione diritto sportivo COA Latina, l’editore Giovanni Di Giorgi. “Lo sport e il calcio in particolare sono un aspetto importante, in continua evoluzione, della nostra società e della nostra economia – dice l’avvocato Mario Romanzi –, per questo come AIGA, sulla scia dei libri di Mauro Grimaldi sulla storia della Nazionale Italiana di calcio e grazie al contributo dell’avvocato Eduardo Chiacchio, vogliamo analizzare lo stato normativo del diritto e le prospettive evolutive, anche alla luce delle ultime vicende giudiziarie legate al calcio. Un evento formativo per gli avvocati, ma al tempo stesso aperto a tutti gli appassionati dello sport. Ringrazio la Lab DFG per la co-organizzazione”.