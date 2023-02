Teatro D’Annunzio a Latina, presentata la stagione

LATINA – Riparte la programmazione da febbraio a maggio 2023 del Teatro Comunale D’Annunzio dopo la riapertura del 18 dicembre con quattordici appuntamenti che il Comune di Latina, insieme ad ATCL circuito multidisciplinare del Lazio – e con la collaborazione di Associazione Culturale Lestra, Teatro Ragazzi di Latina, Ventidieci srl e Promu presentano alla cittadinanza.

La prosa con importanti interpreti del panorama teatrale italiano, spettacoli per le famiglie e matinée per le scuole, il balletto e la danza, l’intrattenimento comico, la musica con appuntamenti che attraversano i generi.

«Siamo molto felici che il Teatro Comunale D’Annunzio riapra le sue porte al pubblico come luogo d’arte, della comunità, centro nevralgico di un modo di vivere la cultura. Il teatro non è solo un rito o un’abitudine che si rinnova di sera in sera da millenni. Il teatro è soprattutto occasione di crescita culturale di una collettività, un momento di incontro, di condivisione, di riflessione, di suggestione, strumento per interpretare il vivere contemporaneo. In questi ultimi anni abbiamo riallacciato un dialogo con il pubblico di Latina attraverso le attività estive all’arena del Museo Cambellotti. Il Comune nel dicembre scorso ci ha incaricato di estendere la progettualità a questa prima parte del 2023 facendo tornare ad essere Latina un punto di riferimento per tutto il territorio del sud della nostra regione» afferma ATCL.

La prosa al via il 10 marzo con Umberto Orsini e Franco Branciaroli in Pour un oui pour un non, il 16 marzo La signora del martedì con Giuliana De Sio e Alessandro Haber, il 3 maggio è la volta di un testo di Umberto Eco “La misteriosa fiamma della regina Loana” portato in scena da Ninni Bruschetta e Viola Graziosi. Spazio anche alla danza il 21 aprile con Felliniana – Omaggio a Fellini e il 7 maggio Il lago dei cigni. Tra gli appuntamento di musica quello con Fabio Concato e il suo “Musico ambulante tour” il 20 maggio. Il 15 aprile sarà invece la volta de I solisti aquilani mentre il 12 maggio è la volta dell’orchestra di fiati di Ferentino.

Spazio anche alla musica con l’appuntamento con Maurizio Battista il 28 aprile.

Grande attenzione al giovane pubblico che più di altri ha vissuto con difficoltà questo periodo storico: a loro sono dedicati appuntamenti che presentano diversi linguaggi scenici e riscritture drammaturgiche.

Apre infatti questa stagione la rassegna Appuntamento per famiglie, un’occasione di condivisione e scoperta del gioco teatrale per grandi e piccini che vedrà tre pomeriggi da passare insieme: 19 febbraio ore 18 CENERENTOLA nella riscrittura onirica per pupazzi di Zaches Teatro; 19 marzo ore 18 IL GRUFFALÒ il famoso personaggio creato da Julia Donaldson e Alex Scheffler, a cura di Fondazione Aida ets; 29 aprile ore 18 il simpatico e avvincente musical LA SPADA NELLA ROCCIA di Fantateatro.

Due appuntamento in Matinée per le scuole: il 7 marzo ore 10 IL VIAGGIO DI FINNICELLA, scritto e diretto da Gigi Palla del Teatro Le Maschere e il 29 marzo ore 10 PETER PAN di Tonio De Nitto di Factory Compagnia Transadriatica