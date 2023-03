100 anni di Aeronautica militare. I festeggiamenti a Latina

LATINA – Oggi l’Aeronautica Militare compie 100 anni: un secolo di vita da quando negli anni venti la Regia Aeronautica venne costituita come Forza Armata autonoma. Come precisato dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, “il Centenario sarà una grande occasione per raccontare la nostra storia, far conoscere i nostri valori, i nostri ideali e le nostre preziose capacità al servizio della collettività e delle istituzioni”. E a tal proposito, il 70° Stormo di Latina, una realtà radicata da decenni nel territorio Pontino, ho organizzato un Open Day presso l’Aeroporto Militare “Comani”, preceduto dalla cerimonia dell’Alzabandiera solenne presso Piazza del Popolo di Latina alle 10.

L’Open Day risulta essere un’occasione unica per immergersi nella realtà dell’Aeronautica Militare che, “IN VOLO VERSO IL FUTURO” – lo slogan che accompagna il logo dei suoi 100 anni – continuerà ad assicurare, nel rispetto dei propri valori e tradizioni, il pieno assolvimento dei propri compiti d’istituto e a sviluppare una risposta sempre più idonea ed efficace alle sfide future.

Durante l’Open day si potrà

– conoscere più da vicino la nostra realtà, la missione svolta, le attività e le strutture della Scuola di Volo pontina;

– visitare l’area adibita con la Mostra Storica;

– visitare l’area adibita alla Mostra Statica dei velivoli del 70° Stormo e di altri Reparti dell’A.M.;

– assistere ai sorvoli dei velivoli SF260B previsti alle ore 13.00 ed alle ore 16.00.