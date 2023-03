8 marzo, sciopero di 24 ore di trasporti

LAZIO – Il prossimo mercoledì 8 marzo l’organizzazione sindacale Cub Trasporti ha proclamato uno sciopero generale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio.

CORSE BUS. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale:

Per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori

Per il rinnovo della moratoria sui licenziamenti

Per la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile

Per un Welfare Pubblico ed Universale

Per una pensione dignitosa a 60 anni di età

Contro la precarietà lavorativa e sociale