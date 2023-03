Al Karama, protocollo tra Comune di Latina e l’associazione 21 luglio

LATINA – Ieri a Latina è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune, rappresentato dal Commissario Carmine Valente, e l’Associazione “21 luglio”. L’intesa servirà ad avviare un percorso condiviso sulla realizzazione di un nuovo Centro di Autonomia Abitativa non monoetnico presso Al Karama. Si lavorerà per “una collaborazione, a titolo gratuito, per un’attività di consulenza nel regolamentare e promuovere il trasferimento della comunità rom presente oggi nella ex Rossi Sud presso il Centro di Autonomia Abitativa, di prossima realizzazione a Borgo Bainsizza, in Via Monfalcone. La struttura, collocata nell’area che ospitava il vecchio insediamento, sarà destinata a famiglie italiane e straniere in condizione di emergenza abitativa. Comune e Associazione hanno definito anche un regolamento per l’accoglienza temporanea dei nuclei ex Al Karama in una zona di borgo Montello attrezzata con moduli abitativi provvisori.

Il Commissario straordinario Carmine Valente, quindi, ha coinvolto l’associazione che fornirà, la propria consulenza per affiancare il Servizio welfare del Comune di Latina in questo delicato passaggio volto a definire: regole chiare, percorsi inclusivi sostenibili, comunicazioni con le famiglie rom attualmente domiciliate nell’ex Rossi Sud, che saranno le prime che, secondo criteri legati alla condizione socio – economica, potranno accedere alla struttura con una permanenza di tempi certa e con progettualità individuali concordate. La collaborazione con l’associazione è stata utile anche per la definizione del “Regolamento per l’accoglienza temporanea delle famiglie ex Al Karama in area attrezzata con moduli abitativi provvisori sino al suo superamento”: il documento regola i requisiti di accesso e le modalità di accoglienza temporanea presso l’area attrezzata denominata “Nuovo Al Karama”, a Borgo Montello, in un’area adiacente al vecchio campo andato a fuoco nel luglio del 2022.