Esplosione alla Recoma di Latina Scalo, ci sono vittime

LATINA – Una esplosione si è verificata oggi pomeriggio in un’azienda che si trova nell’area industriale tra Latina Scalo e Sermoneta Scalo. Secondo una prima ricostruzione per cause in corso di accertamento una bombola di ossigeno è scoppiata e almeno due persone sarebbero morte. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e carabinieri, oltre ai sanitari del 118. La deflagrazione è avvenuta a quanto risulta alla Recoma, azienda che effettua collaudi e manutenzione di impianti e bombole a gas della famiglia dell’ex vicepresidente del Latina Calcio Antonio Aprile. L’azienda si trova nell’area dell’asse attrezzato che ora è presidiata dalle forze dell’ordine.