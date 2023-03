Formia, rifiuti pericolosi in un cantiere navale

FORMIA – La Capitaneria di porto di Gaeta e l’Ufficio locale marittimo di Formia, con il supporto dell’Arpa Lazio, hanno svolto un’ispezione in un cantiere navale sul litorale formiano nella giornata di ieri e questa mattina. Il controllo ha permesso di scoprire, su un’area demaniale marittima di circa 7mila metri quadrati, un deposito incontrollato di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in violazione alla normativa ambientale e senza alcuna autorizzazione. Per tale motivo il titolare del cantiere è stato denunciato e sull’intera area sono scattati i sigilli. Si stanno tuttora valutando eventuali, ulteriori compromissioni all’ambiente marino-costiero.