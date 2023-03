Fuga di gas a Sabaudia, evacuazione di un residence a Sacramento

SABAUDIA – Un residence nella zona di Sacramento a Sabaudia è stato evacuato per una fuga di gas. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la Protezione civile che stanno evacuando le poche abitazioni occupate considerando che si tratta principalmente di residenze estive. La segnalazione è partita da una famiglia residente in via Ustica che ha sentito il forte odore di gas. Per operare sull’impianto gpl bisogna attendere l’intervento di una squadra specializzata dei Vigili del fuoco di Roma.