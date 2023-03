Incendio in viale Le Corbusier a Latina, grave una donna

LATINA – E’ ricoverata in gravi condizioni al Sant’Eugenio di Roma la donna di 72 anni rimasta gravemente ferita nell’incendio che ha colpito la sua abitazione in viale Le Corbusier a Latina: Per cause in fase di accertamento le fiamme sono partite dall’appartamento al quarto piano distruggendo tutti i vani e la donna è rimasta gravemente ustionata, il figlio invece è rimasto intossicato ed è ricoverato al Goretti di Latina.

Sul posto la squadra dei Vigili del fuoco di Latina e la territoriale di Aprilia, un autobotte e una autoscala.

L’intervento del personale dei Vigili del fuoco è stato fondamentale per portare fuori la donna di 72 anni, gravemente ustionata e suo figlio, di 44, leggermente intossicato dal fumo.

A scopo cautelativo, durante le fasi di spegnimento, tutta la scala composta da 24 appartamenti è stata evacuava.

In collaborazione con le forze dell’ordine si è effettuato un accurato controllo per cercare di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare. L’appartamento al quarto piano e due vani di quello al piano superiore sono risultati inagibili.