Incidente a Itri: muore il centauro 35enne Manuel Scaccia

ITRI – Ennesimo incidente stradale mortale in provincia di Latina. Nel primo pomeriggio di ieri a Itri sulla strada regionale Valle del Liri, nel tratto che conduce al bivio per il Santuario della Madonna della Civita, un motociclista ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muretto. Si tratta di Manuel Scaccia, 35enne originario di Alatri e residente con la famiglia a Veroli. Inutili i soccorsi da parte del 118, il motociclista è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti la polizia municipale di Itri e i carabinieri forestali, oltre ai sanitari del 118. Ancora in fase di accertamento le modalità dell’incidente che ha avuto ripercussioni sul traffico. Circa un merse fa nello stesso tratto di strada lo scontro tra due moto in seguito al quale avevano perso la vita tre persone.