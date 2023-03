Incidente sulla Migliara 45, muore una donna, ferita la figlia

LATINA – E’ ricoverata al Goretti di Latina la donna investita ieri sera lungo la Migliara 45 nei pressi di Borgo San Michele a Latina in cui ha perso la vita la mamma, una donna di 71 anni. Secondo una prima ricostruzione una vettura guidata da un uomo che procedeva dall’Appia verso la Pontina in un tratto rettilineo, ha investito le due donne che stavano attraversando la strada. Per la 71enne i soccorsi si sono rivelati inutili, la figlia di 47 anni è stata trasportata presso il nosocomio del capoluogo pontino.

L’automobilista, che si è subito fermato a prestare soccorso, è stato sottoposto, come da prassi, al test alcolemico che è risultato negativo mentre si è in attesa del risultato degli altri esami clinici.