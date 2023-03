La prosa torna in scena al D’Annunzio: venerdì appuntamento con “Pour un uoi ou pour un non”

LATINA – Il sipario del teatro D’annunzio torna ad aprirsi per la prosa domani sera, venerdì 10 marzo, con lo spettacolo POUR UN OUI OU POUR UN NON, alle ore 21.00.

Due i grandi nomi in scena Umberto Orsini e Franco Branciaroli diretti da Pier Luigi Pizzi altro nome storico del panorama nazionale. Si torna al teatro sotto il segno della tradizione consegnando a due grandi artisti il compito di accogliere il pubblico in una sala chiusa per troppo tempo ed oggi finalmente restituita alla città. Quasi un gioco quello che Nathalie Sarraute, grande autrice francese di origine russa, intraprende nel testo. Un gioco legato alle parole, legato alla comunicazione ed alla disperante facilità di cadere nell’incomprensione. Semplice ed appassionante come deve essere il teatro. Appassionante come deve essere una sfida e la sfida del D’Annunzio è tutta qui: ricostruire un teatro è scoprire di nuovo cosa ci accomuna e cosa ci distingue, cosa ci unisce e cosa ci divide al di là, spesso, di quello che diciamo e forse di quello che pensiamo.

Un passo importante per il D’annunzio di Latina che finalmente torna a essere fruibile, come ci spiega il direttore artistico Clemente Pernarella