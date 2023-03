Latina, Incidente al Piccarello: auto si ribalta

LATINA – Gravi disagi alla circolazione e due persone ferite. E’ il bilancio dell’incidente che si è verificato oggi, intorno all’ora di pranzo poco dopo la rotonda del Piccarello a Latina. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Latina. una Jeep si è immessa nella rotatoria da Via Don Torello ed è entrata in collisione con una Panda che attraversava la rotatoria da via San Francesco. Quest’ultima a causa dell’impatto si è ribaltata. La strada è stata chiusa e pesanti disagi si sono registrati alla circolazione. Sul posto anche due ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale, non in gravi condizioni.