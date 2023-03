Nonnismo alla scuola di volo, nuova udienza il prossimo 20 marzo

LATINA – Il prossimo 20 marzo in Tribunale a Latina si terrà l’udienza del processo per nonnismo nato dalla denuncia dell’ex allieva dell’Aeronautica militare Giulia Schiff all’epoca dei fatti in servizio presso il 70esimo Stormo di Latina. La difesa di Giulia Schiff ha chiesto di ascoltare come testimone l’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Il processo si celebra davanti al Tribunale di Latina nei confronti di otto allievi con le accuse di violenza privata e lesioni personali con l’aggravante del concorso. Tutto ruota intorno al “battesimo del volo”, rito di passaggio per chi diventa pilota, ma secondo Schiff non si è trattato di una “goliardata” tanto da aver raccontato di aver subito percosse e frustate prima del consueto finale, gettata nell’acqua della piscina.

Da allora l’ex allieva ha cambiato vita: partita per l’Ucraina dall’inizio dell’invasione russa per arruolarsi come volontaria alla Legione Internazionale dell’intelligence ucraina, poi nel team Masada con l’esercito di Kiev e successivamente nelle Forze Speciali della Legione Internazionale, nelle scorse settimane ha annunciato di essersi sposata e di aver smesso di combattere per dedicarsi alla beneficenza e a missioni umanitarie con suo marito, fondando una organizzazione a sostegno sia di civili che di militari.

Ma per la prossima udienza del processo sarà in Italia.