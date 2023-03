Omicidio a Suio Terme: morto il direttore di un albergo e ferita gravemente una 31enne

SUIO TERME – Tragedia a Suio Terme dove un Carabinieri di 56 anni, Giuseppe Molinaro, ha impugnato la pistola di ordinanza e ha sparato al direttore dell’alnergo Giovanni Fidaleo di 60 anni e poi ha ferito gravemente Miriam Mignano, 31 anni che avrebbe avuto una relazione con entrambi. Il militare nel pomeriggio si è poi costituito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, è accusato di omicidio e tentato omicidio.

Giuseppe Molinaro sarebbe entrato ieri pomeriggio nell’hotel Nuova Suio Terme, e ha aperto il fuoco uccidendo il direttore, poi ha rivolto l’arma contro la donna di 31 anni, con cui sembra fosse legato da una relazione sentimentale, colpendola all’addome e ferendola in modo grave. La 31enne è stata immediatamente trasportata al Gemelli di Roma in eliambulanza, le sue condizioni sono gravissime.

Dopo l’omicidio l’appuntato a riposo che era stato in servizio alla stazione di Carinola, è poi fuggito in auto in direzione della provincia di Caserta e nel tardo pomeriggio ha deciso di costituirsi. L’ipotesi più probabile è quella della pista sentimentale, ma saranno le indagini dei Carabinieri di Formia a fare piena luce sulla vicenda, con il coordinamento della Procura di Cassino e della sostituta procuratrice Chiara D’Orefice.