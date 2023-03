Picchiato dal datore di lavoro, bracciante indiano risarcito

LATINA – La Uila di Latina ha reso noto che davanti al Giudice di Pace Penale di Latina è stato offerto un risarcimento al bracciante indiano aggredito da un agricoltore di Aprilia dopo aver chiesto il pagamento della sua retribuzione. Si tratta degli ultimi sviluppi di un procedimento civile durato 2 anni e mezzo, consistente in un risarcimento per la mancata retribuzione e per i danni morali e materiali subiti dallo straniero. In parallelo resta aperto, invece, il procedimento penale per caporalato e sfruttamento, promosso dalla Procura della Repubblica nei confronti del datore di lavoro. Soddisfazione è stata espressa dal segretario della Uila di Latina, Giorgio Carra: è stato dimostrato, ha affermato, che attraverso una adeguata assistenza sindacale anche i lavoratori sfruttati possono sperare di vedere riconosciuti i propri diritti.