Processo Dune, in aula ascoltato il titolare della Dea

LATINA – Ieri mattina presso il Tribunale di Latina si è tenuta una nuova udienza del processo “Dune”, che vede imputati tra gli altri l’ex sindaco di Sabaudia Giada Gervasi, l’ex assessore ai lavori pubblici Innocenzo Angelo D’Erme e l’ex direttore generale del Comitato Sabaudia 2020 Luigi Manzo. E’ stato ascoltato un teste dell’accusa, Danilo Roncone, responsabile della Dea Costruzioni, società che sarebbe stata invitata da sindaco e assessore a rinunciare all’appalto per la realizzazione del campo di regata per i mondiali di canottaggio. L’uomo, marito dell’amministratrice della ditta, ha ammesso di aver subito pressioni per rinunciare all’aggiudicazione della gara. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 14 giugno.