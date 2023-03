Schock nel mondo della politica, morto il senatore Bruno Astorre

LAZIO – Il senatore del Pd Bruno Astorre, segretario regionale del partito nel Lazio, è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni.

Secondi fonti della polizia, l’uomo si sarebbe lanciato dal quarto piano della finestra interna che affaccia sul cortile e ora sul drammatico episodio indaga la polizia di Piazza Sant’Eustachio. La Procura, come da prassi, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Solo a novembre al Park Hotel aveva portato il suo sostegno personale e di segretario regionale del Pd al consigliere regionale uscente Salvatore La Penna poi riconfermato alla Pisana.

Il mondo politico e in particolare i suoi compagni di partito sono sotto shock per l’accaduto.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

ROCCA – Esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del senatore e segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. Astorre ha servito la Regione da assessore e consigliere regionale, arrivando a ricoprire la carica di presidente dell’Aula della Pisana. Alla sua famiglia rivolgo le più sentite condoglianze da parte mia e di tutta la Regione Lazio”.

Lo comunica in una nota il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

MALANDRUCCOLO – Ho appreso ora della scomparsa improvvisa del Senatore Bruno Astorre, una persona stimata che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare durante la campagna elettorale per le elezioni politiche, quando eravamo entrambi candidati. Un vero amico, leale, affabile, dotato di grande determinazione e di quella simpatia schietta del romano verace. Non riesco a capacitarmene, riposa in pace caro Bruno, e grazie di tutto.

MOSCARDELLI – È morto il Senatore Bruno Astorre, amico di trent’anni .

Sono profondamente addolorato . Gli volevo bene, ci volevamo bene. Era una persona straordinaria e di grande valore. La politica e il territorio erano la passione della sua vita. Riposa in pace Bruno e che il Signore ti accolga tra le sue braccia .

SARUBBO – Un grande dolore, una immensa tristezza per la scomparsa di Bruno Astorre, Senatore e nostro Segretario Regionale. Un politico appassionato, una vita al servizio del territorio, un impegno totalizzante con con tutta l’energia che aveva e che trasmetteva. Con il cuore spezzato, a nome di tutta la comunità democratica provinciale, mi stringo al dolore della famiglia e di quanti lo hanno amato. Riposa in pace Bruno caro.

Il Segretario Provinciale Omar Sarubbo

TRIPODI – nome del gruppo consiliare della Lega esprimo le condoglianze alla famiglia e alla comunità del Pd per la scomparsa del senatore Bruno Astorre, già presidente del Consiglio regionale del Lazio e assessore in Regione Lazio.

Un abbraccio ai cari e a chi gli voleva bene

ZACCHEO – Esprimo la più profonda commozione per la prematura scomparsa del Senatore Bruno Astorre, Segretario Regionale del PD. Con Bruno abbiamo condiviso momenti di grande intesa e concertazione, nonostante militassimo in opposti schieramenti politici. Quando Astorre fu Assessore ai Lavori Pubblici nella Giunta Marrazzo, vi fu una ampia sinergia con l’allora Ministro Altero Matteoli, per la Roma-Latina e le conseguenti opere di compensazioni. A Latina, insieme ad Esterino Montino, firmammo l’accordo di programma sulla riqualificazione della Marina e per la realizzazione del Porto di Foce Verde. Alla famiglia del Senatore Astorre giungano le mie più sentite condoglianze. On. Vincenzo Zaccheo

SIMEONE – “Sono affranto per la notizia della morte improvvisa del senatore e segretario regionale del Pd, Bruno Astorre. Un uomo di grande intelligenza e spessore umano. Un politico che ha sempre dedicato tutto se stesso all’impegno assunto con le sue comunità, che amava stare tra le persone, ascoltare la sua gente, il dialogo e, soprattutto, privo di qualsiasi sovrastruttura. Il confronto è sempre stato il suo elemento distintivo, così come la capacità e disponibilità di ascolto anche e in primo luogo con chi la pensava diversamente da lui. Conoscevo bene Bruno, in questi anni da consigliere regionale ho avuto la possibilità di incontrarlo spesso, ma la nostra amicizia si è consolidata già da prima quando a diversi livelli ha ricoperto ruoli di primo piano in Regione ed in consiglio alla Pisana. Oggi ci ha lasciati una persona buona, un uomo che ha saputo sempre tenere alto il livello, istituzionale e non, del politico da cui tutti, al di là dell’appartenenza politica, abbiamo avuto modo di imparare. Esprimo le mie più sincere e profonde condoglianze alla sua famiglia nella certezza che il suo ricordo non si perderà mai nell’oblio”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio Giuseppe Simeone