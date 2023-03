Scomparso da otto giorni, il Comune di Cori lancia l’appello: “Aiutateci a trovare Fabi Davy”

CORI – Scomparso da oltre una settimana, ora anche il Comune di Cori lancia l’appello per ritrovare Fabi Davy, l’uomo di 40 anni scomparso dal centro lepino otto giorni fa. L’Amministrazione ha chiesto l’aiuto di tutti per dare un contributo alle ricerche, unendosi alla comunità del paese che si è mobilitata in forze. Del 40enne non si hanno più notizie da sabato 25 febbraio quando ha fatto perdere le proprie tracce da Cori. Come riferisce il Comune, al momento della scomparsa indossava un piumino nero e dei jeans; l’uomo è alto circa un metro e 80 centimetri e ha occhi castani.