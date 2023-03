Sfonda la vetrina e manomette la serranda di un internet point: arrestato un uomo a Latina

LATINA – E’ stato trovato all’interno di un internet point del capoluogo pontino dove stava mettendo a segno un furto. Allertati da una segnalazione, gli agenti della volante di Latina hanno raggiunto l’esercizio e constatato che la serranda metallica era stata manomessa e la vetrina infranta. I poliziotti hanno circondato lo stabile e allertato il titolare, così sono riusciti a entrare nell’esercizio commerciale dove effettivamente il malvivente era rimasto nascosto. Dell’arresto in flagranza è stato informato il magistrato di turno che ha disposto inizialmente la custodia dell’arrestato nelle camere di sicurezza della questura. Il giorno successivo si è tenuto poi il processo per direttisima nel corso del quale il giudice, convalidando l’arresto, ha disposto per l’uomo l’obbligo di firma e l’obbligo di dimora.