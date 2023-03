Si aggrava la posizione del prof di religione che avrebbe inviato foto intime agli alunni

LATINA – Si aggrava la posizione del prof di religione accusato di aver inviato foto e video compromettenti a sfondo sessuale ad alcuni alunni che poi hanno deciso di denunciare. I Carabinieri dopo aver sequestrato lo smartphone e altri apparecchi dell’uomo hanno avviato le analisi tecniche per verificare la presenza dei file sospetti tra cui foto con immagini intime e chat compromettenti con gli alunni. Non solo, secondo quanto riporta questa mattina Il Messaggero, si sta lavorando anche su alcune telefonate ce l’uomo avrebbe fatto ad alcuni alunni, uno in particolare. Probabile dunque l’acquisizione anche dei tabulati telefonici relativi al suo cellulare e a un’altra linea che potrebbe aver utilizzato per le telefonate. I ragazzi ascoltati in Procura sono al momento quattro e i loro racconti stanno trovando conferme nelle indagini dei Carabinieri.