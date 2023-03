Spari ad Aprilia, un uomo è stato ferito

APRILIA- Una sparatoria si è verificata questa mattina ad Aprilia nel quartiere Toscanini. In via Parigi un uomo è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco ed è rimasto ferito. E’ stato immediatamente trasportato alla clinica Città di Aprilia, ma ancora non si conoscono le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che ora ascolteranno anche la testimonianza del ferito per capire cosa sia accaduto e risalire così ai responsabili.