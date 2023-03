Tre auto incendiate nella notte a Latina

LATINA – Tre auto sono state incendiate nella notte a Latina. Si trovavano tutte nei pressi dell’ospedale Santa Maria Goretti: in via Scaravelli, proprio davanti all’ingresso principale del nosocomio, via Napoleone Bonaparte e via Cellini. Sul posto è intervenuta la Polizia insieme a 2 squadre dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. E ora si indaga per capire cosa sia accaduto intorno alle 2 della scorsa notte nei pressi dell’ospedale. Evidente l’origine dolosa di un piromane, ma al momento non sembrano esserci collegamenti tra i proprietari delle auto che sono state incendiate.