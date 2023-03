Un adulto si intrufola nella chat di una scuola media di Latina e molesta i ragazzi

LATINA – La Polizia Postale sta indagando su un caso di molestie registrato in una scuola media di Latina. Qualche studente ha probabilmente creato una chat di istituto in cui sono iscritti più di 100 alunni, ma tra loro si nascondeva anche un adulto che è riuscito a entrare probabilmente spacciandosi per uno studente. Ha prima iniziato mandando immagini osè a tutta la chat, poi ha preso di mira alcune alunne, nella maggior parte di seconda media. Così una famiglia, quando la ragazza ha raccontato dei messaggi che riceveva in privato, si è rivolta alla Polizia Postale che avviato le indagini. La dirigente scolastica intanto ha inviato una mail ai genitori chiedendo più controllo sui dispositivi dei propri figli essendo tra l’altro, la chat totalmente estranea alla scuola.