Violenza sessuale sulla modella, fotografo 40enne di Aprilia interrogato

APRILIA – Un fotografo di Aprilia di 40 anni è stato denunciato da una modella che lo ha accusato di averla molestata sessualmente durante un servizio fotografico a casa sua. Il 40enne è finito ai domiciliari e ieri è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina Mario La Rosa per rispondere di una violenza che risale a un anno fa. Lui si dichiara innocente. I due sono entrati in contatto su Instagram e si erano dati appuntamento per fare degli scatti. Secondo il racconto della 25enne sudamericana lui l’avrebbe toccata nelle parti intime e le avrebbe bloccato i polsi impedendole di muoversi. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia ha respinto le accuse spiegando al giudice che probabilmente si era avvicinato troppo alla ragazza per farla mettere in posa ma di non averla molestata intenzionalmente, secondo il suo racconto dunque la giovane avrebbe frainteso le intenzioni.