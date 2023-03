Volley, Preliminari Play Off 5 posto a Cisterna arriva Taranto

CISTERNA DI LATINA – Gara due preliminari Play Off 5 posto in scena al Palasport di Cisterna di Latina giovedì 23 marzo alle 20.30. La Top Volley sfida la Gioiella Prisma Taranto. Crocevia importante per i laziali dopo la sconfitta nel primo turno in cui si è imposta Padova per 3-0. Nel bilancio degli scontri diretti i pontini sono avanti rispetto ai pugliesi avendo centrato 10 vittorie contro le 9 degli ospiti. Unico ex dell’incontro coach Di Pinto che ha allenato la Top Volley nella stagione 2017/2018. La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20.30 di giovedì 23 marzo.

Andrea Rossi (Top Volley Cisterna): “Taranto ha raggiunto il suo obiettivo, cioè la salvezza, all’ultima giornata, quindi non so quali siano i loro obiettivi in questo preliminare. Alcuni giocatori sono già andati via, faranno giocare le riserve, che hanno lo stimolo di mettersi in evidenza. D’altro canto noi dobbiamo riscattarci della brutta prestazione giocata giovedì scorso contro Padova e faremo di tutto per conquistare i tre punti in palio. Queste sono partite un po’ particolari perché non sappiamo bene quale sarà la formazione che scenderà in campo. Come è successo con Padova, mancando la possibile di sapere chi abbiamo di fronte e non possiamo studiare al meglio gli avversari. Nella settimana di preparazione all’incontro non è semplicissimo trovare dei focus che ci permettano di impostare una tattica di gioco. Adesso ci aspetta questa partita in casa e poi due partite esterne dopo il turno di riposo, il nostro obiettivo rimane quello di provare a passare questo turno preliminare”.

Francesco Cottarelli (Gioiella Prisma Taranto): “ Sicuramente c’è la voglia di giocare bene e quando si scende in campo lo si fa sempre per vincere. Noi siamo un po’ più rilassati rispetto al campionato, è fisiologico dopo una annata dura, ma siamo rimasti concentrati, ci stiamo allenando bene e la stagione non è ancora finita: c’è questo torneo per giocarsi la Challenge Cup e scenderemo in campo contro una squadra tosta di campioni, sarà una bella partita tutta da giocare e da vedere, e mi auguro vincere”.

PRECEDENTI: 19 (10 successi Top Volley Cisterna, 9 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: – Allenatori: Vincenzo Di Pinto a Cisterna nel 2017/2018

A CACCIA DI RECORD:

Nella Stagione 2022/2023 Regular Season: Eric Loeppky – 18 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Josè Miguel Gutierrez – 2 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Marko Sedlacek – 5 punti ai 300 (Top Volley Cisterna).

Nella Stagione 2022/2023 tutte le competizioni: Josè Miguel Gutierrez – 1 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Eric Loeppky – 18 punti ai 300 (Gioiella Prisma Taranto); Efe Bayram – 29 punti ai 200 (Top Volley Cisterna).

In carriera Coppa Italia: Aimone Alletti – 30 punti ai 100 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Play Off 5° posto: Aidan Zingel – 19 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Oleg Antonov – 26 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera Play Off: Michele Baranowicz – 14 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Javier Martinez – 40 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Andrea Rossi – 6 punti ai 100 (Top Volley Cisterna).

In carriera Regular Season: Michele Baranowicz – 2 muri vincenti ai 200 (Top Volley Cisterna); Aimone Alletti – 4 muri vincenti ai 500 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera tutte le competizioni: Josè Miguel Gutierrez – 1 punti ai 100 (Top Volley Cisterna); Oleg Antonov – 12 punti ai 1900 (Gioiella Prisma Taranto); Eric Loeppky – 12 punti ai 900 (Gioiella Prisma Taranto); Giovanni Maria Gargiulo – 16 attacchi vincenti ai 500, 5 muri vincenti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Aidan Zingel – 2 punti ai 2200 (Top Volley Cisterna); Aimone Alletti – 28 punti ai 2500, 3 muri vincenti ai 600 (Gioiella Prisma Taranto); Efe Bayram – 29 punti ai 200 (Top Volley Cisterna); Javier Martinez – 32 punti ai 900 (Top Volley Cisterna); Francesco Cottarelli – 37 punti ai 200 (Gioiella Prisma Taranto); Petar Dirlic – 5 muri vincenti ai 100 (Top Volley Cisterna); Marco Falaschi – 6 punti ai 600 (Gioiella Prisma Taranto); Marko Sedlacek – 9 punti ai 500 (Top Volley Cisterna).

