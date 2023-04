Antibracconaggio da parte dei Carabinieri sulle isole pontine

PONZA – I Carabinieri della stazione di Ponza, nel corso di mirati servizi antibracconaggio sulle isole di Ponza, Palmarola, Zannone, hanno trovato nelle località Montecoro, Punta di incenso e Cala Calata, nascosti in sacchetti di plastica interrati, 571 cartucce (di cui nr. 444 cal. 20 e nr. 127 cal. 12), inesplose ed in ottimo stato, sottoposte a sequestro. Lo scopo è quello di impedire condotte illecite a danno dell’avifauna migratoria, in particolare, tortore, quaglie e rapaci che purtroppo sono spesso vittime di bracconieri.

Le isole pontine rappresentano uno snodo fondamentale lungo le rotte migratorie dell’avifauna costituendo interesse internazionale in termini di conservazione della biodiversità. Purtroppo in questi territori il fenomeno del bracconaggio ha vasta diffusione, tanto da farle rientrate in uno sette black spot (aree calde del bracconaggio italiano) individuati nel Piano d’azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici. Le piccole isole del mediterraneo rappresentano infatti un luogo di sosta per milioni di uccelli, che vi si fermano durante il loro lungo viaggio verso le zone di nidificazione, che li porta a spostarsi in primavera dall’Africa verso l’Europa.

L’attività dei militari dell’Arma è stata svolta in collaborazione con personale della L.A.C. (Lega per l’abolizione della caccia), che hanno istituito un presidio temporaneo al monitoraggio di attività illecite formato da un gruppo di volontari che ha lo scopo di monitorare e segnalare attività illecite di bracconaggio