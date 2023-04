Attentato incendiario ai danni di una villetta a Borgo Isonzo

LATINA – Nella notte tra martedì e mercoledì un attentato incendiario è stato messo a segno ai danni di una villetta di Borgo Isonzo. Colpita l’abitazione di un 30enne già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti per detenzione e spaccio, legato ad alcuni clan della criminalità cittadina. A segnare i fatti alla Polizia sono stati alcuni residenti che intorno alle 4 hanno sentito un forte boato. Ignoti avevano infatti cosparso di benzina il muro di cinta della villetta e utilizzando presumibilmente un ordigno esplosivo, hanno dato fuoco. Si tratta probabilmente di un avvertimento, un messaggio intimidatorio, sulla cui natura sono ora in corso gli accertamenti della questura.