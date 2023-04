Atti vandalici a Sabaudia, avviate le indagini

SABAUDIA – Atto vandalico all’interno del campo sportivo Mario Fabiani di Sabaudia. Le Forze dell’Ordine hanno accertato che ignoti sono entrati all’interno della struttura danneggiando le porte di vari uffici, asportando un televisore, alcuni palloni e addirittura confezioni di patatine, caramelle e chewing-gum. Avviate anche le indagini da parte della Polizia Locale per risalire agli autori di questi gesti vandalici. “I Carabinieri stanno lavorando per dare un volto e un nome a chi si diverte a devastare beni della collettività per portali di fronte al Magistrato. Non è accettabile che ci siano ancora persone che per gioco, procurino danni alla cosa pubblica e poi le loro azioni restino impunite”. Lo affermano dal Comune di Sabaudia in una nota.