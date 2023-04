Calcio violento: a Cori rissa a fine partita. Ad Artena giocatore dell’Aprilia si presenta armato

LATINA – Due fatti di cronaca sui campi di calcio pontini.

Il primo è avvenuto domenica a Cori, al campo Stoza quando un uomo è rimasto ferito durante una rissa che si è scatenata alla fine della partita di calcio tra Cori Montilepini e Giulianello Calcio, di seconda categoria. Al temine del match sono stati lanciati diversi fumogeni e si sono registrati tafferugli e disordini tra le due opposte tifoserie. Proprio durante gli scontri un uomo è rimasto ferito, riportando un trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa. Il tifoso è stato soccorso da un’ambulanza mentre sull’episodio di violenza indagano i carabinieri.

Ad Artena invece un calciatore dell’Aprilia calcio, che si è dissociata da quanto avvenuto, si è presentato alla partita con una pistola giocattolo infilata nei pantaloni e in bella vista. Il giovane calciatore di 19 anni dell’Aprilia calcio è stato denunciato dai carabinieri. C’erano dei precedenti: il ragazzo non era stato convocato dalla società per il match in casa dell’Artena perché nella gara di andata si era reso protagonista di un acceso diverbio con i giocatori avversari. L’Aprilia calcio, a scopo cautelativo, aveva quindi preferito lasciarlo a casa per la partita di ritorno. Ora si dissocia dal comportamento del ragazzo.