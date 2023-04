Daspo per tre giovani di Latina, li ha emessi il Questore

LATINA – Il Questore di Latina ha emesso tre Daspo nei confronti di altrettanti giovani, di 20, 19 e 18 anni, che la notte dell’11 agosto scorso si resero responsabili dell’aggressione ad un coetaneo sul lungomare del capoluogo. I tre avevano picchiato il ragazzo perché si era permesso di scattare un selfi con la fidanzata di uno di loro. Durante il pestaggio fu colpita anche la sorella del malcapitato, intervenuta per difenderlo. La polizia li identificò e li denunciò, per i reati di minacce, percosse e lesioni in concorso. Ora è scattato un nuovo provvedimento nei loro confronti: per i prossimi due anni non potranno frequentare non potranno frequentare i locali della movida situati sul lungomare del capoluogo.