Il Latina Jazz Club ospita sabato il Dario Piccioni Quartet

LATINA – Nuovo appuntamento del Latina Jazz Club Luciano Marinelli che questo sabato 15 aprile, al Circolo cittadino, alle 21, presenta il “Dario Piccioni Quartet” con Dario Piccioni al contrabbasso, Antonello Sorrentino alla tromba, Vittorio Solimene al pianoforte e Michele Santoleri alla batteria.

Dopo aver conseguito la laurea e il master in studi musicali e antropologici tra Roma e Bruxelles, Dario Piccioni si è diplomato presso la scuola internazionale di musica americana Berklee College of Music. Ha preso parte a progetti discografici e collaborato con jazzisti di fama internazionale come Ralph Towner, Perico Sambeat, Philip Catherine, Maria Pia De Vito, Rosario Giuliani, Danilo Rea, Rita Marcotulli, Ettore Fioravanti, Eddy Palermo e molti altri. Ha avuto l’onore di partecipare a prestigiose jam session condividendo il palco con Roy Hargrove, George Garzone, Aaron Parks. Con alle spalle un’intensa attività discografica come side man e coautore, si dedica con passione alla composizione, pubblicando due album come compositore e band leader: “Limesnauta” a settembre 2019 e “Carpet Stories” a febbraio 2021. La sua musica include influenze dal jazz, world music, rock progressivo, rock alternativo, musica da film, musica brasiliana, improvvisazione e repertorio classico-contemporaneo.

Per info e prenotazioni: . / 338.7961980

Sarà possibile inoltre l’acquisto dei biglietti anche presso il botteghino del Circolo Cittadino che sarà aperto la sera dello spettacolo, dalle 19.00 in poi.