In fiamme azienda dismessa a Tor Tre Ponti

LATINA – Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio su via della Striscia, tra Latina e Latina Scalo. Le fiamme, dalle prime informazioni a disposizione, interessano la parte esterna di alcuni capannoni di un’azienda dismessa, la ex Galvani. Una enorme colonna di fumo nero si è alzata in aria ed è visibile a km di distanza. In fiamme infatti sarebbero andati bancali esterni, vecchi imballaggi e materiale di scarto. Per domare le fiamme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri forestali. Le cause del rogo sono ancora sconosciute.