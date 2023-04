In provincia di Latina cresce il lavoro, ma è precario

LATINA – La Uil ha pubblicato il consueto dossier sull’occupazione, dal titolo “Il mercato del lavoro nel Lazio”, presentando dei dati in crescita per il territorio pontino. Secondo lo studio, condotto insieme all’Istituto Eures, lo scorso anno gli occupati a Latina e provincia hanno raggiunto le 209.800 unità, il 9 per cento del totale regionale: un risultato in crescita dell’1,8% rispetto al 2021, quando erano stati 206mila. I 3.800 occupati in più, affermano dal sindacato, sono frutto del superamento delle restrizioni dovute alla pandemia ma restano vincolati a forme di precarietà. Il contratto a termine è infatti per il 49,8% dei lavoratori, il 19,4% è per gli stagionali e l’8,6% in somministrazione. Aumentano inoltre i cittadini inattivi, arrivati a un totale di 140.500, 2700 in più rispetto al 2021.