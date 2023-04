Incendio all’oratorio don Bosco di Formia, ingenti danni

FORMIA – Nelle prime ore di sabato 8 aprile la chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria di Formia, nota come Villaggio Don Bosco, è stata interessata da un incendio che ha distrutto la sagrestia della chiesa e la casa canonica che si trova sopra di essa. Non ci sono stati danni a persone. Vi è stato il pronto intervento di diverse unità dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile di Formia, dei Carabinieri e della Polizia locale di Formia. Al momento non sono note le cause dell’incendio che è ancora monitorato sul posto dai Vigili del Fuoco.

Salvi i ragazzi della tenda esterna del dormitorio, tutti evacuati.

L’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari si è recato sul posto e ha manifestato la sua vicinanza alla comunità del Villaggio Don Bosco, unitamente a tutto il presbiterio diocesano. In queste ore il parroco don Mariano Salpinone, insieme al consiglio pastorale parrocchiale, sta organizzando il proseguimento delle attività parrocchiali: la chiesa e l’auditorium sottostante sono inutilizzabili.

Il Villaggio Don Bosco è un punto di riferimento per la città di Formia e per il Lazio sud, come luogo di accoglienza, oratorio per i giovani, con attività di formazione, educazione e carità che hanno ampia ricaduta sul territorio. In particolare, continuerà l’accoglienza dei senzatetto che la comunità parrocchiale porta avanti con spirito di umanità e solidarietà.

Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti sulla situazione in corso.

La testimonianza del parroco Don Mario dalla sua pagina Facebook.