Incidente sulla Pontina a Terracina, ciclista travolto e ucciso da un’auto

TERRACINA – Incidente questo pomeriggio sulla Pontina all’altezza di Terracina dove un ciclista è stato travolto e ucciso. L’investimento è avvenuto intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione l’uomo in sella alla bicicletta, un 50enne del posto è stato urtato da un’auto ed è caduto a terra. Subito è stato lanciato l’allarme ma quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per l’uomo, un agricoltore, non c’era già più nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Terracina.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e le squadre Anas per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

La strada è stata chiusa al traffico e deviato in direzione San Vito.