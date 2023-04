La Guardia di Finanza sequestra oltre 1 chilo di cocaina durante un controllo a Sezze

SEZZE – Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Aprilia, durante un servizio di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno individuato due soggetti in possesso di sostanze stupefacenti di varia natura destinate alla rivendita sul mercato. In particolare, nei pressi del Comune di Sezze le Fiamme Gialle, insospettite dall’atteggiamento dei due uomini a bordo di un’utilitaria, hanno proceduto al controllo e, intimato l’alt, l’immediato ed evidente stato di agitazione del conducente ha indotto i militari a svolgere ulteriori approfondimenti, all’esito dei quali sono stati trovati, ben occultati, 1 panetto di cocaina, del peso complessivo di un chilo e 236 grammi, una confezione contenente 10 grammi di hashish e 2 dosi rispettivamente di cocaina e marijuana entrambe del peso di 0,5 grammi. I Finanzieri hanno proceduto quindi all’arresto di uno degli indagati e alla denuncia a piede libero dell’altro soggetto controllato per “detenzione ai fini di spaccio delle sostanze stupefacenti in sequestro”.