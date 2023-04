La lista del Movimento 5 stelle si presenta alla città

LATINA – La lista del Movimento 5 stelle si è presentata alla città oggi pomeriggio a Latina Scalo, presso l’ex Cinela Enal.

La capolista è Maria Grazia Ciolfi, ex Lbc, che spiega: “Correre accanto a Damiano Coletta è stata una scelta ponderata, abbiamo deciso di far prevalere il senso di responsabilità per dare la possibilità alla città di avere un’alternativa politica forte ed evitare la dispersione del voto”. I punti programmatici sono quelli storici del movimento: ambiente, beni comuni, contrasto all’emergenza climatica, comunità energetiche, ma anche una forte attenzione verso le criticità della città, come manutenzione stradale, decoro urbano, verde pubblico, sicurezza urbana e marina.

