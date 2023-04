La Ministra Daniela Santanchè a Latina: “Sul turismo c’è tanto da fare per valorizzare queste bellezze”

LATINA – La ministra al Turismo Daniela Santanchè ha incontrato oggi gli operatori del turismo della provincia di Latina a Villa Fogliano. Lo ha fatto per parlare dei temi più importanti per Latina, dalle infrastrutture, all’erosione marina, passando per la valorizzazione delle bellezze naturalistiche di cui il territorio è pieno. La sua presenza a Latina a sostegno della candidatura a sindaco di Matilde Celentano.

ASCOLTA LA MINISTRA DANIELA SANTANCHE’

La Ministra si è poi spostata a Capoportiere insieme alla candidata dove ha incontrato la cittadinanza.