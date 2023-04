Latina, evento musicale “Note di solidarietà” con raccolta fondi a favore dell’apmarr

LATINA – Si svolgerà domenica 7 maggio 2023 alle 17.00 presso il Teatro Moderno di Latina, l’atteso evento musicale “Note di Solidarietà”, promosso e organizzato dall’associazione Quartieri Connessi di Latina in collaborazione con APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, in occasione delle Giornate Mondiali della Fibromialgia e delle Spondiloartriti e inserito nell’ambito della rassegna culturale “Altre Storie”.

Una serata che sarà prevalentemente all’insegna della musica, quella del coro Gospel diretto dal Maestro Giovanni Silvia (Voice Academy Gospel Choir), composto da grandissimi professionisti che si esibiranno dal vivo con performance di straordinario valore.

Un’occasione, inoltre, per offrire ai cittadini di Latina, all’interno di un talk show dedicato, un quadro non esaustivo sulle oltre 150 tipologie di malattie reumatologiche e rare che in Italia interessano circa 5,5 milioni di persone, pari a un decimo della popolazione, di cui 3,5 milioni sono donne. Tra le malattie reumatologiche, infatti, vi sono patologie come: l’artrite reumatoide, la spondilite anchilosante, la fibromialgia, il lupus eritematoso, l’artrite psoriasica, l’artrite idiopatica giovanile, che se non precocemente diagnosticate e curate, possono portare i pazienti a invalidità permanente. Per tali ragioni si ritiene utile fornire indicazioni ai cittadini di Latina sia sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, sia sui centri specialistici in essere. È oltremodo necessario che tali centri facciano rete con i medici di famiglia, chiamati a effettuare una prima diagnosi differenziale per individuare il prima possibile le persone che necessitano urgentemente di controlli specialistici. Risulta evidente il fatto che una persona non ben curata e che arriva a vivere situazioni di invalidità permanente, non solo è una persona destinata a soffrire la propria condizione, ma rappresenta anche un costo diretto e indiretto per la società (assenze dal lavoro, ricorso ad ausili medici, necessità di caregiver per essere aiutati e accompagnati).

Al talk show parteciperanno: la Dott.ssa Antonella Celano, Presidente di Apmarr – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare, il Prof. Marino Paroli, Professore Associato Università “La Sapienza” di Roma – Polo Pontino c/o ICOT e il Dott. Sergio Parrocchia, Direttore dell’Azienda Sanitaria di Latina. La moderazione del talk è affidata al Dott. Luis Severino Martin Martin, Internista Reumatologo dell’Ospedale Civile “Paolo Colombo” di Velletri.

I fondi provenienti dalle eventuali donazioni raccolte a fine serata, verranno interamente devoluti ad Apmarr e verranno utilizzati per delle borse di studio che saranno assegnate a fine di ricerca nelle malattie reumatologiche e rare in età pediatrica. È prevista, inoltre, la presenza di alcuni rappresentanti delle più importanti Istituzioni locali e la testimonianza di un genitore di una bambina affetta da Artrite Idiopatica Giovanile.

La presentazione della serata è a cura di Sonia Middei, referente regionale di Apmarr Lazio e Ferdinando Cedrone, presidente dell’associazione Quartieri Connessi.

L’evento ha ottenuto il Patrocinio Morale dell’Azienda Sanitaria Locale di Latina.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria al link