“Non è il mio tempo”, storie di donne forti nel secondo libro di Graziella Di Mambro

LATINA – “Giugno 2022, Berna. Maria Peduto sta allestendo un evento letterario nel circolo culturale creato dal padre, quando sulla tv passa il servizio sulla cancellazione negli Usa delle garanzie costituzionali per l’aborto”. E’ proprio da qui, da questa notizia di cronaca molto vicina a noi, che prende le mosse “Non è il mio tempo”, uscito ad aprile (Ed. All Around) secondo libro scritto da Graziella Di Mambro, giornalista caposervizio di Latina Oggi, dove si occupa di giudiziaria. Un racconto tra passato e presente che partendo da una storia vera, la rimaneggia, per portare il lettore in una storia di donne e di diritti civili.

“La notizia sulla cancellazione delle garanzie costituzionali sull’aborto che arriva dagli Stati Uniti ricorda a Maria qualcosa, frasi ascoltate di nascosto quando era molto piccola sulla nonna italiana conosciuta appena – racconta la giornalista – Quella donna aveva fatto qualcosa di male, non sapeva altro. Un percorso a ritroso nella memoria e in un diario del papà la riporterà indietro di 90 anni, all’epoca fascista quando un aborto clandestino segna per sempre l’esistenza di molte persone”.

Il libro è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto negli anni 30 in un minuscolo centro del Lazio e che ha coinvolto un’intera comunità: “Mi piaceva rimandare ai lettori personaggi di donne molto forti, pur in contesti molto complicati, molto semplici e molto poveri, anche per dire che la forza delle donne non è necessariamente proporzionale alla loro preparazione culturale”, spiega Graziella Di Mambro.

Il libro sarà presentato il 25 maggio nella libreria del centro commerciale di Latina Scalo e l’8 luglio a Sabaudia per la Rassegna Libri nel Parco.

Il primo libro di Graziella Di Mambro è stato Tutte le bugie necessarie per essere felici (ed Ego).