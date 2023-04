Picco di Circe, stop alle visite senza guide esperte

(La foto è tratta dal sito del Parco Nazionale del Circeo)

SAN FELICE CIRCEO – Stop alle gite sul Picco di Circe se non accompagnati da guide esperte. L’ordinanza (non la prima) arriva con il ritorno delle belle giornate che spingono, turisti e residenti ad avventurarsi, spesso mal equipaggiati e senza allenamento, per affrontare quello che è un percorso spettacolare, panoramico, ma impegnativo, difficile e pericoloso, classificato dal CAI (Club Alpino Italiano) con la dicitura “EE”, ossia adatto per escursionisti esperti.

Per questo, l’Ente Parco Nazionale del Circeo è tornato giovedì 27 aprile a rappresentare al Comune di San Felice Circeo le forti criticità, documentate dai non rari interventi dei soccorritori anche con mezzi aerei per il recupero dei dispersi. E l’Ente ha emesso tempestivamente, già oggi, l’ordinanza che garantisce la possibilità di fruire del sentiero solamente se accompagnati da guide idonee e qualificate proprio al fine di limitare il più possibile possibili problemi e incidenti.

Sul sentiero 750 – spiegano dal Comune – sono previsti anche interventi di manutenzione straordinaria per migliorarne le condizioni, ma al momento la prima gara è andata deserta.